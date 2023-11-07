ЧМК выплатит Росприроднадзору компенсацию за сбросы в реку Миасс в Челябинске

Уральское управление Росприроднадзора 7 ноября выиграло суд у ПАО «Челябинский металлургический комбинат» Игоря Зюзина о компенсации за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод в реку Миасс в Челябинске.
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