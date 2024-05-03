Критик объяснил, почему Бузова осталась без наград «МУЗ-ТВ»

Бабичев не считает артистку певицей Музыкальный критик Евгений Бабичев в интервью порталу Voice сказал, что Ольге Бузовой на премии «МУЗ-ТВ» досталась одна номинация «Лучший в сети» из-за того, что телеведущая не может соревноваться со звездами эстрады.