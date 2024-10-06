Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Израиль подставил и убил своих? Ответы о третьей мировой получены

Израиль подставил и убил своих? Ответы о третьей мировой получены

Коллаж Царьграда 7 октября исполнился год с момента нападения ХАМАС на Израиль. Помните эти жуткие кадры убитых в казармах израильских пограничников, запихиваемых в машины террористов израильских девушек, изрешечённых пулями гражданских автомобилей на дорогах? А что если Израиль всё это сам и устроил? Последующие события в регионе, развернушиеся на наших глазах, стали наилучшим подтверждением этой версии.

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Комментарии
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Е
Евгений
Забыли англичан.
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10 час.
ВК
Василий Коликов
События октября-2023 напоминают один неудобозабываемыйи эпизод 2МВ, а конкретно - Перл-Харбор. И там, и тут необходимость консолидации общества и вступления государства в войну, и там, и тут - инфа о готовящемся ударе противника поступила в разведку (если правда, что израиль контролировал коммуникации противника уже несколько лет, то мимо разведки такая масштабная операция пройти не могла, и МОССАД контролировал все этапы готовящейся &quot;внезапной&quot; атаки ХАМАС. Так что, пусть не блажат &quot;холокостом&quot; иудейские нацисты!
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6 час.
OI
Oleg Ivanov
Да это даже доказывать не нужно, нужно задаться вопросом, кому это выгодно и все становится очевидно. Только Россия все хочет договариваться с теми, кто хочет её уничтожить и не скрывают этого. Не пора ли западу ощутить на себе полосы от &quot;российского кнута&quot;.
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2 час.

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