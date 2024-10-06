Израиль подставил и убил своих? Ответы о третьей мировой получены

ВК

Василий Коликов

События октября-2023 напоминают один неудобозабываемыйи эпизод 2МВ, а конкретно - Перл-Харбор. И там, и тут необходимость консолидации общества и вступления государства в войну, и там, и тут - инфа о готовящемся ударе противника поступила в разведку (если правда, что израиль контролировал коммуникации противника уже несколько лет, то мимо разведки такая масштабная операция пройти не могла, и МОССАД контролировал все этапы готовящейся "внезапной" атаки ХАМАС. Так что, пусть не блажат "холокостом" иудейские нацисты!