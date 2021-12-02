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Минобороны РФ рассекретило архив об обороне Москвы

Минобороны РФ рассекретило архив об обороне Москвы

Минобороны РФ Российские военные опубликовали архивные документы, приуроченные к 80-летию начала контрнаступления войск Красной Армии, в частности, об искусственном затоплении территорий, которое помешало фашистам окружить Москву зимой 1941 года.

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