Минобороны РФ рассекретило архив об обороне Москвы

Минобороны РФ Российские военные опубликовали архивные документы, приуроченные к 80-летию начала контрнаступления войск Красной Армии, в частности, об искусственном затоплении территорий, которое помешало фашистам окружить Москву зимой 1941 года.
Минобороны РФ Российские военные опубликовали архивные документы, приуроченные к 80-летию начала контрнаступления войск Красной Армии, в частности, об искусственном затоплении территорий, которое помешало фашистам окружить Москву зимой 1941 года.
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