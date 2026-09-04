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Владимирские новости

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Во Владимирской области объявлена опасность атаки дронов

Во Владимирской области объявлена опасность атаки дронов

РСЧС Владимирской области предупредило о новой угрозе атаки беспилотников, жителям рекомендовано не покидать помещения и держаться подальше от окон.

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