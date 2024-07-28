В Саранске иномарка протаранила здание правительства Мордовии

В Саранске 32-летний мужчина протаранил здание правительства Мордовии, сообщил Telegram-канал Mash.Рано утром в воскресенье водитель на Daewoo Nexia проехал по пешеходной зоне, поднялся по лестнице из шести ступеней и задним ходом врезался в дверь.