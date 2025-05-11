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Народный артист РФ Слесарев умер в возрасте 77 лет

Народный артист Российской Федерации, профессор Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, вице-президент Ассоциации лауреатов конкурса Чайковского Юрий Степанович Слесарев ушел из жизни 10 мая 2025 года на 78-м году жизни.

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