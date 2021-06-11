Трамп напомнил об ущербном положении США без уважения со стороны России

Бывший президент США Дональд Трамп накануне встречи нынешнего главы государства Джо Байдена с его российским лидером Владимиром Путиным напомнил о том, что уважение со стороны России и ее президента исключительно важно для Соединенных Штатов.
Бывший президент США Дональд Трамп накануне встречи нынешнего главы государства Джо Байдена с его российским лидером Владимиром Путиным напомнил о том, что уважение со стороны России и ее президента исключительно важно для Соединенных Штатов.
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