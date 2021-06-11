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Трамп напомнил об ущербном положении США без уважения со стороны России

Трамп напомнил об ущербном положении США без уважения со стороны России

Бывший президент США Дональд Трамп накануне встречи нынешнего главы государства Джо Байдена с его российским лидером Владимиром Путиным напомнил о том, что уважение со стороны России и ее президента исключительно важно для Соединенных Штатов.

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