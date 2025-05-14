Гутерриш оценил усилия Ирака по репатриации граждан из лагеря Аль-Холь

Письмо от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, в котором он высоко оценил усилия Ирака по репатриации граждан из лагерей Аль-Холь и Аль-Родж, получил премьер-министр Мохаммед Шиа аль-Судани, 14 мая сообщает INA.