Reuters: у берегов Индонезии из-за аварии на пароме погибли шесть человек

ЛОНДОН, 13 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек погибли в результате аварии на пароме в Яванском море у берегов Индонезии, продолжаются поиски еще 130 человек.
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