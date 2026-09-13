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ТАСС

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Reuters: у берегов Индонезии из-за аварии на пароме погибли шесть человек

Reuters: у берегов Индонезии из-за аварии на пароме погибли шесть человек

ЛОНДОН, 13 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек погибли в результате аварии на пароме в Яванском море у берегов Индонезии, продолжаются поиски еще 130 человек.

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