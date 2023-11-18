NYT: Израиль в течение нескольких недель проведет зачистки в секторе Газа

Власти Израиля проинформировали американских чиновников, что в течение нескольких недель ЦАХАЛ проводет операцию по зачистке на севере сектора Газа, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.
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