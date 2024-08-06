Дегунинские вести
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Дегунинские вести

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Не покидая Дегунина, теперь можно погулять по ВДНХ

В пилотном режиме открыт доступ к метавселенной ВДНХ для всех пользователей Рунета. Как сообщила пресс-служба Департамента информационных технологий, проект реализован в честь 85-летия главной выставки страны.

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