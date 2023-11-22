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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аргентина победила Бразилию в гостях, хотя шла андердогом. Бразильцы опустились на 6-е место в отборе

Сборная Аргентины победила Бразилию в квалификации ЧМ-2026. Бразильцы впервые в истории проиграли на своем поле в южноамериканском отборе к чемпионату мира.

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