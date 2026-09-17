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Русское оружие

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❗️⚡️Один из трех разведывательных беспилотников RQ-4B Global Hawk

❗️⚡️Один из трех разведывательных беспилотников RQ-4B Global Hawk, принадлежащих японским силам самообороны, потерпел крушение 15 сентября 2026 года в международных водах Японского моря, примерно в 50 км от побережья префектуры Тотори.

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