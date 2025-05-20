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Бывшему замглавы Генштаба Арсланову грозит 19 лет за коррупцию

Бывшему замглавы Генштаба Арсланову грозит 19 лет за коррупцию

Обвинение также требует лишить опального военного званий и государственных наград.Бывшему замначальника Генштаба Вооружённых сил России генерал-полковнику Халилу Арсланову грозит 19 лет лишения свободы по делу о взятке и мошенничестве.

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