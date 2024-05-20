Власти облегчат ведение бизнеса в специальных зонах

Резиденты территорий опережающего развития (ТОР) в Дальневосточном федеральном округе и компании, зарегистрированные в свободном порте Владивостока (СПВ), смогут получить право на перенос уплаты страховых взносов по льготной ставке на три года.
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