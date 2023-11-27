Эксперт рыболовства Савельев: из-за цен потребление рыбы в РФ рухнуло вдвое

Жители России ежегодно потребляют вдвое меньше рыбы, чем это рекомендовано Минздравом для здоровья. Такая ситуация сложилась из-за слишком высокой стоимости, считает руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.
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