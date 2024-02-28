Жительница Тулы судится с медиками из-за смерти мужа: он "сгорел" за два дня от неизвестной инфекции

Жительница Тулы Анастасия Копанёва уже полтора года судится с Тульской областной клинической больницей, пытаясь доказать, что именно несвоевременное и некачественное оказание медпомощи стало причиной смерти ее супруга.
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