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«Я чуть не умерла, когда увидела». Кнороз высмеяла ВФЛА за неумелое использование ИИ в анонсе первенства России

Прыгунья с шестом Полина Кнороз указала на неумелое использование искусственного интеллекта (ИИ) Всероссийской федерацией легкой атлетики ( ВФЛА ).

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