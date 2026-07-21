Леоненко: вербовка российских подростков для диверсий начинается с мемов

Российских подростков в сети вербуют для совершения диверсий и других противоправных действий. Об этом заявила заместитель председателя Следственного комитета (СК) Российской Федерации Елена Леоненко в интервью KP.
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