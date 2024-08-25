Аналитик Озер: Дуров мог сознательно пойти на свое задержание во Франции

Турецкий аналитик Энгин Озер в рамках беседы с журналистами в воскресенье, 25 августа, выразил мнение, что основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сознательно пошел на свой арест на территории Франции.
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