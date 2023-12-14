Производителей продуктов могут обязать использовать стандартную упаковку

В Минпромторге могут изменить технический регламент «О безопасности пищевой продукции» в части, которая касается обязательного применения стандартных упаковок весом в 200 г, 500 г или объемом 1 л, 2 л и так далее .
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