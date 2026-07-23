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Антифашист

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«Русские не имеют права на существование». Драпатый предлагает уничтожить Россию и Донбасс

«Русские не имеют права на существование». Драпатый предлагает уничтожить Россию и Донбасс

Новый главком ВСУ Михаил Драпатый оказался неонацистом и русофобом, переплюнувшим таких одиозных политических деятелей, как создатель «Азова» Андрей Билецкий* и глава радикальной организации «Братство» Дмитрий Корчинский*.

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