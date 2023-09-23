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Ротенберг о СКА и выходе из спада: «Спросил игрока сборной СССР про Олимпиаду-1980. Мне ответили – мы помним только победы. Это и есть наша психология»

СКА одержал вторую победу подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ, обыграв клуб из Хабаровска. До этого у команды из Санкт-Петербурга была серия из 5 поражений подряд.

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