Global Look Press/Mauricio Campino/Keystone Press Agency У американской стороны осталось 6 миллиардов долларов, которые будут использованы для военной поддержки киевского режима до прихода к власти новой администрации победившего на выборах президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
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