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Царьград

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Возобновление: Билеты Turkish Airlines Стамбул-Дамаск распроданы на 2 недели вперед

Возобновление: Билеты Turkish Airlines Стамбул-Дамаск распроданы на 2 недели вперед

Turkish Airlines возобновляет рейсы из Стамбула в Дамаск после 12-летнего перерыва. Билеты распроданы на две недели вперед.

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