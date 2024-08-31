ESC: дополнительный час сна снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Исследование китайских ученых, основанное на анализе данных более 90 000 человек из UK Biobank, показало, что дополнительный час сна в выходные дни может существенно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
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