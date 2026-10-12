Патрушев объяснил необходимость альтернативных морских транспортных путей

Лондон и Брюссель прорабатывают планы блокады Балтийского моря и ведущих в него проливов. Об этом заявил помощник президента и председатель Морской коллегии России Николай Патрушев на переговорах с министром транспорта КНР Лю Вэем в Китае.
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