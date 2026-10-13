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Орловские новости

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Верховский суд Орловской области наказал мотоциклиста без прав

Верховский суд Орловской области наказал мотоциклиста без прав

Мужчина ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение. Суд назначил ему 360 часов обязательных работ и лишил прав на 2 года 8 месяцев.

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