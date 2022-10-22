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Паршин о переходе в «Югру»: «На рынке КХЛ особых предложений не увидел. В Ханты-Мансийске команда этого уровня»

Денис Паршин рассказал о своем переходе в «Югру».  – Для Всероссийской хоккейной лиги подписание игрока такого уровня – сенсация.

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