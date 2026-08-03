Очередные перестановки одних и тех фигур от Банковой Глава киевского режима Владимир Зеленский объявил очередное перемещение Рустема Умерова на новую должность.
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Очередные перестановки одних и тех фигур от Банковой Глава киевского режима Владимир Зеленский объявил очередное перемещение Рустема Умерова на новую должность.
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