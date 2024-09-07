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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В 4 из 5 последних матчей между Германией и Венгрией было забито максимум 2 мяча. 2.50 – снова сыграет тотал меньше 2,5 голов

Сборная Германии примет Венгрию в 1-м туре Лиги наций. Немцы котируются явными фаворитами за 1.32. На Венгрию предлагается 10.

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