Как сохранить маникюр в отпуске: советы мастера и выбор лучшего покрытия

Солёная вода, хлор в бассейне, горячий песок, ультрафиолет и санитайзеры могут сократить срок носки покрытия и испортить даже аккуратную работу мастера Почему маникюр быстрее портится в отпуске Морская соль постепенно воздействует на структуру покрытия, а хлорированная вода сушит ногтевую пластину и кожу вокруг неё.