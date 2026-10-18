Производство дизельного топлива в России почти в два раза превышает внутреннее потребление, поэтому необходимо поставлять излишки на мировой рынок, заявил вице-премьер-министр России Александр Новак 18 октября в интервью ИС «Вести».
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