Евросоюз затягивает Узбекистан в миграционный омут

Европейский союз снова говорит о стратегическом партнерстве с Центральной Азией. Но за красивыми словами о «верховенстве права» и «инклюзивном развитии» просвечивает вполне конкретная, прагматичная и циничная повестка.
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