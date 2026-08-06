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Мировое обозрение

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Евросоюз затягивает Узбекистан в миграционный омут

Евросоюз затягивает Узбекистан в миграционный омут

Европейский союз снова говорит о стратегическом партнерстве с Центральной Азией. Но за красивыми словами о «верховенстве права» и «инклюзивном развитии» просвечивает вполне конкретная, прагматичная и циничная повестка.

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