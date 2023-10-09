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Слуцкий считает, что Абаскаль купил в «Спартак» Бабича, чтобы зачехлить Джикию

Слуцкий считает, что Абаскаль купил в «Спартак» Бабича, чтобы зачехлить Джикию

Наставник высказал примечательное мнение.Наставник высказал примечательное мнение.Экс-наставник сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий поделился мнением о потере защитником и капитаном «Спартака» Георгием Джикии места в стартовом составе после перехода в московскую команду серба Срджана Бабича.

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