Война с Ираном стала ярким примером переоценки США потенциала своей силы, пишет Foreign Affairs.Американский журнал Foreign Affairs назвал войну с Ираном ярким примером того, как Вашингтон в очередной раз неправильно оценил пределы своей военной мощи и возможностей влияния на мир.