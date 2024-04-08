Участники «русской весны» поделились воспоминаниями в годовщину создания ДНР

Ровно 10 лет назад произошло поворотное событие в современной истории как Донбасса, так и всей России: 7 апреля 2014 года было объявлено о создании Донецкой Народной Республики (ДНР), отказавшейся считать себя частью Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии