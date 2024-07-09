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Водитель мотоцикла "Урал" погиб на месте ДТП у деревни Хвошня Ясногорского района

Водитель мотоцикла "Урал" погиб на месте ДТП у деревни Хвошня Ясногорского района

Подробности дорожно-транспортного происшествия, случившегося утром 9 июля на 11-м километре автодороги &quot;Новое Клейменово — Ясногорск — Мордвес&quot; Ясногорского района, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тульской области.

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