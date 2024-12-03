AFP: США и другие страны НАТО не хотят приглашать Киев в альянс

Власти Соединённых Штатов Америки и ряда прочих держав Организации Североатлантического Договора не желают того, чтобы киевский режим присоединялся к военному блоку, информирует издание AFP, ссылаясь на сохранивших анонимность дипломатических деятелей.
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