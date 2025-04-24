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В Шанхае показали автоновинки для российских дорог

Шанхайский автосалон, проходящий в Национальном выставочном центре города, порадовал множеством новинок, подходящих для российских условий, отметил в интервью «Вестям ФМ» заместитель главного редактора «За рулём» Никита Гудков.

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