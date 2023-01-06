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Дети звездных родителей, имевшие зависимость от запрещенных веществ, и которых уже давно нет в живых

Дети звездных родителей, имевшие зависимость от запрещенных веществ, и которых уже давно нет в живых

Творческие родители много времени проводят на съемках, гастролях, концертах. У них нет времени на собственных детей, и часто те злоупотребляют свободой и деньгами, которые им предоставляют в неограниченном количестве знаменитые мамы и папы.

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