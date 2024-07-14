На границе Приморья и Китая азиаты устроили драку

На пункте пропуска «Пограничный» жители Китая устроили между собой массовый замес – конфликт произошел между туристами и «помогаями» из-за несоблюдения очереди, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал svodka25.
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