Размер имеет значение, часть II: сокращение площади квартир — явление закономерное, но не бесконечное

Могут ли события последнего времени, и в первую очередь пересмотр правил выдачи льготных ипотечных кредитов, заставить застройщиков делать ставку на малогабаритное жилье? Пока единого ответа на этот вопрос у игроков рынка нет«События последнего времени заставляют рынок недвижимости все чаще и чаще поднимать вопрос доступности жилья.