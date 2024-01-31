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Размер имеет значение, часть II: сокращение площади квартир — явление закономерное, но не бесконечное

Могут ли события последнего времени, и в первую очередь пересмотр правил выдачи льготных ипотечных кредитов, заставить застройщиков делать ставку на малогабаритное жилье? Пока единого ответа на этот вопрос у игроков рынка нет«События последнего времени заставляют рынок недвижимости все чаще и чаще поднимать вопрос доступности жилья.

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