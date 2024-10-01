В ООН обнародовали свидетельства пыток военных РФ в украинском плену

Российских военнопленных пытали и жестоко избивали в украинском плену. Свидетельства жестокого обращения с бойцами ВС РФ, попавшими в плен ВСУ, опубликованы в Женеве докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), который расценил противоправные действия ВСУ и СБУ как «постоянную тенденцию».