В Петербурге 25 февраля ожидается переменная облачность и небольшой гололед

Днем температура составит от −1 до +1 градуса По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в начале новой рабочей недели в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность без существенных осадков.