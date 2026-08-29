Андрей Безруков: Что ждет Россию?

Андрей Безруков — разведчик-нелегал, профессор МГИМО — в гостях у Ирэн Рашен.Разговор о том, в какую эпоху мы живём и что ждёт Россию в ближайшие 15–20 лет: почему рушится однополярный мир, зачем стране новая индустриализация и средний класс, что не так с пузырём искусственного интеллекта и Кремниевой долиной, и какое будущее ждёт Евразию.
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