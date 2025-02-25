Только 44% криптоинвесторов Bitcoin ETF заинтересованы в долгосрочном холде

Большинство притоков в спотовые Bitcoin ETF обусловлены краткосрочными арбитражными стратегиями, что вызывает опасения по поводу устойчивости ралли биткоина из-за снижения funding rates и последующих оттоков капитала.
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