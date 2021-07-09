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Фея непонятых изяществ: Марсель Пруст писал свою эпопею 14 лет

Фея непонятых изяществ: Марсель Пруст писал свою эпопею 14 лет

Болезненный титан модернизма, человек, который вместе с Джойсом перевернул само наше понимание явления, именуемого литературой, автор одного из самых «густонаселенных» (более 2500 персонажей) циклов романов в истории был не сразу понят при жизни.

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