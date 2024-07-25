Владельца автосервиса задержали за угон автомобилей в Улан-Удэ

В Улан-Удэ сотрудники правоохранительных органов провели успешную операцию по борьбе с преступностью, задержав 36-летнего владельца станции технического обслуживания (СТО), который подозревается в серии угонов автомобилей в Железнодорожном районе города.
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